السودان: مقتل عسكريين وجرح آخرين فى انفجار بمعسكر للجيش بين القضارف وسنار

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جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "سودان تربيون"، قالت مصادر عسكرية موثوقة، إن الحادث المفاجئ وقع بمنطقة "ام دبلو" الحدودية مع ولاية سنار المحاذية لمحلية باسندة بولاية القضارف.
وأكدت الصحيفة أنه "قتل اثنين من القوات المسلحة المشتركة، وأصيب مثلهما وجرى نقلهم الى مدينة القضارف"، موضحة أن الانفجار نتج عن "انفجار مدفع" داخل المعسكر.
فيما لم تصدر القوات المسلحة السودانية أى توضيحات بشأن الحادث حتى اللحظة.
يذكر أنه فى 13 يناير الجارى، انفجرت طائرة عسكرية بولاية القضارف الواقعة شرق البلاد دون الكشف عن الأسباب، حيث كانت الطائرة محملة بأسلحة وذخائر واحترقت بالكامل فى مطار ود زائد بمحلية الشواك، بينما نجا طاقم الطائرة من الحادث الذى أدى الى احتراق الطائرة بشكل كلى.
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