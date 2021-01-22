مقتل 6 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين فى هجوم لطالبان

جدة - نرمين السيد - شنت حركة طالبان الإرهابية هجومًا على مركز شرطة بمنطقة خشرود التابعة لإقليم نمروز، جنوب غرب أفغانستان، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 6 أفراد من قوة الشرطة الأفغانية، وإصابة 3 آخرين.





وحسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال قائد شرطة الإقليم الكولونيل عبد الوهاب بالاكارزاى، اليوم الجمعة، إن حركة طالبان تكبدت أيضًا ضحايا فى الهجوم، موضحًا أن الهجوم نفذه عشرات من مقاتلى الحركة الإرهابية. ويأتى هجوم طالبان وسط تصاعد كبير لأعمال العنف فى كافة مناطق أفغانستان، على الرغم من بدء جهود سلام بين مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان منذ أشهر.

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