طالع نتائج طلاب الكويت عبر رابط وزارة التربية الكويت وموقع المربع الإلكتروني بالرقم المدني “بالخطوات”

يترقب طلاب الكويت في جميع مراحل التعليم الأساسي ” الابتدائي، المتوسط، الثانوي”، نتيجة الفصل الدراسي الأول 2020 عبر موقع المربع الإلكتروني الرسمي، أو موقع وزارة التربية الكويتية، بعد أن تم اعتماد رصد درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020، وجاء تقيم المرحلة المتوسطة بناءً على تحويل الدرجة النهائية “100” إلي درجة تقيم نهائي “60” وبالنسبة لتقيم المرحلة الثانوية، سوف يكون ألتقيم عن طريق إدخال الدرجة حسب الألية المعتمدة للتعلم عن بعد “100” ويتم موائمة الدرجة فيما بعد، وسوف نقدم لكم طريقة تقيم الصفوف والمراحل داخل المقال، عن طريق عمليات حسابية بسيطة يمكنكم إجرائها للتعرف على درجاتكم وتقيم المستوى فتابعونا.

رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج بالكويت

أعلن السيد وكيل وزارة التربية في دولة الكويت السيد / أسامة السلطان، عن توزيع درجات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في الكويت، داعياً الإدارات المدرسية في عملية الرصد وجاء بيان السيد وكيل الوزارة المعمم على الإدارات كما يلي،” بناءً على اعتماد السيد وكيل وزارة التربية، يرجى العلم والعمل على، رصد بدأ درجات المتعلمين على النحو التالي” وسوف نوضح لكم طريقة حساب وتقيم النتائج عبر رابط المربع الإلكتروني الرسمي.

المرحلة الابتدائية : يتم تحويل التقدير اللفظي إلي تقدير بالدرجات للصفوف من الأول حتى الثالث، بحيث يكون تقدير ممتاز الدرجة تتراوح بين ” 90-100″ تقدير جيد جداً الدرجة ” 75-89″ تقدير جيد الدرجة من “60-74” تقدير مقبول الدرجة من “50- 59″ تقدير ضعيف الدرجة ” أقل من “50”. تقيم المرحلة المتوسطة : سوف يكون عن طريق تحويل الدرجة النهائية، وهي “100” إلي درجة تقيم تحصيلي” 40″ ودرجة تقيم نهائي” 60 ” بحيث يتم احتساب الدرجة كالتالي “100* 0.4″ درجة تقيم تحصيلي، أما أحتساب درجة ألتقيم النهائية تكون كالتالي ” 100* 0.6″. تقيم المرحلة الثانوية : سوف يتم تقيم طلاب الصفوف الثانية عشر عن طريق أدخال الدرجة حسب الألية المعتمدة للتعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا من “100” ويتم موائمة الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع المربع الإلكتروني طريقة رصد درجات الطلاب عبر المربع الإلكتروني للنتائجرابط المربع الإلكتروني للنتائج بالكويت

الموقع الإلكتروني هو موقع حكومي رسمي أطلقته وزارة التربية في الكويت، لمساعدة الطلبة وأولياء أمورهم على معرفة نتائج جميع الصفوف في مراحل التعليم الأساسي “الابتدائي والمتوسط والثانوي”، ويمكن أن يكون وسيلة تعلم في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم حالياً، وتجعل الدول تبحث عن وسائل جديدة للتعلم عن بعد خوفاً من أنتشار فيروس كورونا بين الطلاب، خاصة في فصل الشتاء الذي يزيد فيه أنتشار الفيروس.

وزارة التربية الكويتية

بذلت وزارة التربية الكويتية مجهوداً كبيراً طوال العام الماضي، من أجل أن يكتمل العام الدراسي بعد جائحة فيروس كورونا، فقد عملت على أنشاء قنوات دراسية فضائية لبعض الصفوف وأطلقت منصات إلكترونية للتعلم عن بعد، وهو ما جعلها تستمر في العمل رغم إغلاق المدارس في جميع محافظات البلاد، وبالنسبة للتقيم فقد راعت الوزارة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وكانت في صف الطلاب.

موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر الفصل الأول

يترقب طلاب الصف الثاني عشر نتائجهم بفارغ الصبر للاطمئنان عليها، وكانت وزارة التربية قد أعلنت نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ولكن حتى اللحظة لم يتحدد موعد معين لإعلان نتيجة الثانوية العامة، ولكن أجراءات التصحيح ورصد الدرجات شارفت على الانتهاء وقريباً، سيتم رفع النتائج عبر رابط وزارة التربية والمربع الإلكتروني كي يتمكن الطلاب من معرفتها بالرقم المدني.