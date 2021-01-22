رحل ترامب.. فاختفى "الزر الأحمر" من مكتبه على الفور

لم يغيّر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من الأثاث الموجود في المكتب البيضاوي، باستثناء اختفاء زر واحد يرجع للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت تقارير صحفية بعد تولي ترامب للرئاسة في عام 2017، إلى اعتماد الرئيس الخامس والأربعين صندوقا خشبيا صغيرا عليه زر أحمر في مكتبه بالبيت الأبيض، كان مخصصا لطلب جرعات من الكافيين.

وأشارت "الأسوشيتد برس" وقتها إلى أن "وظيفة الزر الأحمر تتمثل في طلب مشروب الكولا دايت".

وحسبما أوردت شبكة "سي بي إس"، فإن الرئيس السابق كان من عشاق الكولا، وخصوصا الدايت (الخالية من السكر) منها.

ومثّل التخلص من "زر الدايت كولا" عنصرا من أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورا له في المكتب البيضاوي وقد خلا من الصندوق المزوّد بالزر الأحمر.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد أشار في العام 2017، إلى إفراط ترامب في تناول الكولا أثناء تواجده في مكتبه بالبيت الأبيض.

وانقسم متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء "الزر الأحمر"، حيث قال فريق بأنه يرجع إلى عدم تناول بايدن للمشروبات الغازية، وهي فرضية لا تتفق مع تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قالت فيه إن بايدن خلال فترة ترشحه للرئاسة كان يتناول كميات لا بأس بها من الكولا.

وذهب فريق آخر إلى تفسير اختفاء الزر بأنه جاء رغبة من بايدن بإزاحة كافة الأشياء الشخصية المتعلقة بسلفه ترامب.

أسرار المكتب البيضاوي

مع تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، يتابع كثيرون جوانب تتعلق به، فإلى جانب اختفاء "الزر الأحمر"، تناولت وسائل الإعلام "الرسالة السرية" التي تركها ترامب له.

وكشف أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي السابق ترامب، تفاصيل جديدة، تتعلق بالرسالة التي تركها للرئيس المنتخب بايدن.

وترك ترامب رسالة لبايدن قبل مغادرته البيت الأبيض، حيث رفض الأخير الإفصاح عن مضمونها "احتراما لترامب" على حدّ وصفه.

وقال بايدن للصحفيين: "الرئيس كتب رسالة ودية للغاية، ونظرا لكونها خاصة، فلن أفصح عن مضمونها حتى أتكلم معه".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن أحد كبار مساعدي ترامب قوله، إن الرسالة ذات مضمون "شخصي"، وبأنها "من أجل نجاح البلاد والإدارة الجديدة".

وذكر المصدر أن الرسالة التي كتبها ترامب لبايدن، كانت على رأس قائمة أولويات الرئيس المنتهية ولايته ليلة الثلاثاء الفائتة.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، تقديم تفاصيل حول الرسالة التي تركها ترامب لبايدن، وقالت للصحفيين إنها "رسالة خاصة كما أخبرنا بايدن، وذات نبرة ودية".