الرئيس البرازيلى السابق يخضع للحجر الصحى فى كوبا

وبحسب "فرانس برس"، كان الرئيس البرازيلى الأسبق، البالغ من العمر 75 عامًا، قد توجه إلى هافانا للمشاركة فى فيلم وثائقى عن أمريكا اللاتينية من إخراج المخرج الأمريكي أوليفر ستون، وتم تشخيص إصابته بالفيروس فى 26 ديسمبر الماضى.
وثبتت إصابة لولا دا سيلفا بالفيروس إلى جانب 8 من أعضاء وفده التسعة، بينهم زوجته جانجا، لكن وحده الكاتب فرناندو موريس نُقل إلى المستشفى، وبحسب الاختبارات الوبائية، فإن جميع تلك الحالات كانت "مستوردة"، وقد شُفى لولا تمامًا.
وأشارت الوكالة إلى التقارير والفحصوص أظهرت تعافى لولا، يوم الثلاثاء الماضى، وقال الزعيم التاريخى لليسار البرازيلى إنه مستعدّ لتلقى اللقاح سريعًا، منتقداً الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو، معتبرًا أنه يعمل على تشويه سمعة اللقاحات، وتقليله من خطورة الجائحة التى أودت بحياة 213 ألف شخص فى البرازيل.
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