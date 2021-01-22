ألبانيا تطرد دبلوماسيا روسيا انتهك إجراءات مكافحة كورونا

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال بيان الخارجية الألبانية، إن مسؤولى الوزارة اتصلوا مرارًا بالسفير الروسى فى تيرانا ميخائيل أفاناسييف، للتعبير عن قلقهم بشأن الخرق المستمر لإجراءات مكافحة كوفيد من قبل الدبلوماسى أليكسى كريفوشيف.
وأضافت الخارجية: "خلافًا للوعود، واصل الدبلوماسى انتهاك تدابير الحماية ضد الوباء التى لا يمكن تبريرها والتسامح معها"، مشيرة إلى أنه "سيتعين على أليكسى كريفوشيف مغادرة البلاد خلال 72 ساعة".
وأكدت أن "الحكومة الألبانية تتمنى تعزيز العلاقات الودية مع الاتحاد الروسى، وتأسف لتقويض حسن النية للجانبين بسبب تصرفات فردية متكررة لموظفين دبلوماسيين روس فى تيرانا، ينتهكون التدابير الهادفة إلى حماية السكان ضد كوفيد-19".
ورفضت وزارة الخارجية الألبانية الكشف عن تفاصيل مخالفة الدبلوماسى الروسى للإجراءات فى تيرانا، كما أعربت الوزارة عن أملها فى أن تتقبل روسيا وتتفهم هذا "القرار الذى فرض فى فترة من الأوقات العصيبة على العالم بأسره".
وأشارت الخارجية الألبانية إلى أن هذا الإجراء كان "ضروريًا لضمان حماية صحة وسلامة جميع المواطنين الألبان وغير الألبان" ممن يقطنون البلاد.
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