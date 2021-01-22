عاجل.. روسيا تحبط مخطط هجوم إرهابى لهيئة تحرير الشام فى بشكيريا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان للأمن الفيدرالى الروسى، قال إنه "تم إحباط عمل إرهابى فى جمهورية بشكيريا، واعتقال مواطن روسى من مواليد عام 1995، كان يعد لشن هجوم مسلح على ضباط الأمن".

كما أشار البيان إلى ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع فى مخبأ المتهم، وكشفت المراسلات الموجودة على أجهزته أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام، المحظور ف روسيا، من خارج البلاد.

وفى إجابته على أسئلة رجال الأمن، اعترف المتهم بالتخطيط لهجوم إرهابى، قائلاً: "فى هذا المكان، كان يجب أن أحضر سلاحًا وعبوة ناسفة لتفجير الناس".