جدة - نرمين السيد - وفى بيان للأمن الفيدرالى الروسى، قال إنه "تم إحباط عمل إرهابى فى جمهورية بشكيريا، واعتقال مواطن روسى من مواليد عام 1995، كان يعد لشن هجوم مسلح على ضباط الأمن".
كما أشار البيان إلى ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع فى مخبأ المتهم، وكشفت المراسلات الموجودة على أجهزته أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام، المحظور ف روسيا، من خارج البلاد.
وفى إجابته على أسئلة رجال الأمن، اعترف المتهم بالتخطيط لهجوم إرهابى، قائلاً: "فى هذا المكان، كان يجب أن أحضر سلاحًا وعبوة ناسفة لتفجير الناس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. روسيا تحبط مخطط هجوم إرهابى لهيئة تحرير الشام فى بشكيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.