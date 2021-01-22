البعثة الأممية: التصويت على اختيار سلطة ليبيا الجديدة مطلع فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مساء أمس الخميس، تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى للتحقق من أن توافق الترشيحات للسلطة التنفيذية الجديدة مع المتطلبات ذات الصلة، لافتة إلى أن عملية التصويت لاختيار السلطة الجديدة ستجرى خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسى فى سويسرا مطلع فبراير المقبل.





وحسبما نقل موقع "الوسط" الليبى، قال بيان للبعثة الأممية فى ليبيا، إن بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسى المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، والتى ستستمر أسبوعًا واحدًا، وتنتهى فى 28 يناير الجارى. وأعلنت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، اليوم الجمعة، إرشادات فنية، وأصدرت النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقًا لمعايير الترشح التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس فى منتصف نوفمبر الماضى.

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