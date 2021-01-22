شاهد.. الأمن الروسي يحبط هجومًا إرهابيًا في بشكيريا ويعتقل المنفذ

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، هجومًا إرهابيًا تم التخطيط له في منطقة بشكيريا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إنه اعتقل أحد أتباع الجماعات الإرهابية، الذي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في بشكيريا، مضيفا: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد 1995، خطط لتنفيذ هجوم مسلح على أعضاء وكالات إنفاذ القانون"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح البيان أن المشتبه به اعترف بتخطيطه لتفجير بعض الأشخاص، وتم ضبط بندقية خرطوش ومكونات قنبلة محلية الصنع معه.

وكشفت المراسلات الموجودة على هاتفه أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، من خارج روسيا.