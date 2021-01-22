الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر اليوم الجمعة لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

واستقر مؤشر الدولار اليوم الجمعة عند 90.110 وانخفض 0.7% في الأسبوع.

ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.3% هذا الأسبوع وتراجع 0.8% مقابل اليورو في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف ديسمبر.

واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو واشترى 103.54 ين. وتقدم قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6% للدولار الأسترالي و0.9% للدولار النيوزيلندي.

ويسعى بايدن، الذي يسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمى إليه على الكونجرس الأمريكي، إلى الاقتراض والإنفاق لدعم الاقتصاد. وقاد ترقب التحفيز الأسهم إلى مستويات قياسية مرتفعة، بينما كبحت توقعات التضخم العوائد الحقيقية.

وأبقت بنوك مركزية من طوكيو إلى فرانكفورت هذا الأسبوع على السياسات دون تغيير وبدأت تتحدث بحذر عن آفاق التعافي، بينما يبدو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ملتزما بأسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة جدا.

وتراجع الدولار الكندي 0.2% إلى 1.2671 للدولار الأمريكي مع انخفاض أسعار النفط اليوم، لكنه مرتفع 0.5 بالمئة هذا الأسبوع وبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الخميس بعد أن فاجأ بنك كندا المركزي بعض المتعاملين بعدم خفض أسعار الفائدة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.2% من ذروة عامين ونصف العام التي بلغها يوم الخميس ليستقر عند 1.3707 دولار.

وتلقى العملة البريطانية الدعم من الأمل في أن تعزز لقاحات مضادة لفيروس كورونا التعافي الاقتصادي في وقت لاحق من العام.