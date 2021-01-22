عودة قنوات بي إن سبورت في السعودية || تعرف على قيمة الاشتراك في الباقات وطرق الدفع الإلكتروني

مع عودة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، بدأت عودة جميع الأنشطة، ومنها العلاقات الرياضية وبي إن سبورت في السعودية من جديد من أكثر الأشياء الإيجابية من المصالحة الخليجية، وأيضاً عودة حركة الطيران المباشرة بين الدول، وعودة فتح الحدود كل هذه القرارات، واليوم مع عودة باقات بي إن بدأ المشاهد السعودي في البحث عن كيفية الاشتراك في القنوات الأهم بين جميع القنوات الرياضية العربية، وقيمة الاشتراك في الباقات المتاحة وهو ما سنعرضه عليكم الآن في هذا المقال.

عودة قنوات بي إن سبورت في السعودية

بعد أن توقفت بث قنوات بي إن سبورت في المملكة العربية السعودية في عام 2017، بدأ المشاهد السعودي المحب لمشاهدة البطولات العالمية الكبرى مثل، بطولة مونديال العالم في كرة اليد، وبطولة دوري أبطال أوروبا للأندية أبطال الدوري، والدوريات الخمس الكبرى، في البحث عن طرق أخرى لمشاهدة تلك البطولات سواء من الإنترنت أو من خلال باقات أوروبية أخرى، واليوم يستطيع المشاهد السعودي أن يحصل على تلك الخدمة عبر باقات بي إن من جديد ،من خلال الاشتراك في أي من الباقات المتنوعة التالية التي تناسب كل الفئات.

الباقة المتكاملة “ALL ELITE” سعر الاشتراك في الباقة 170 ريال الباقة الاساسية “BASIC” سعر الاشتراك في الباقة 399 ريال الباقة الترفيهية”ENTERTAIN MENT” سعر الاشتراك في الباقة 580 ريال الباقة الرياضية “TOP SPORTS” سعر الاشتراك في الباقة 650 ريال الباقة الكاملة “PREMIUM” سعر الاشتراك في الباقة 780 ريال الذهاب إلي إحدى مكاتب قنوات بي إن سبورت المعتمدة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة.

تسديد قيمة الاشتراك وسوف يتم تفعيل كود الاشتراك خلال 24 ساعة من تسديد قيمة الباقة.

يتم الدفع عن طريق الدفع الإلكتروني من خدمة “IPTV” من خدمة bein connect. تردد قنوات بي إن سبورت الجديدة على القمر نايل سات القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2 طرق الاشتراك في باقات بي إن سبورت في السعوديةتردد قنوات بي إن سبورت الجديدة على القمر نايل سات

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قيمة الاشتراك في باقات بي إن سبورت في السعودية