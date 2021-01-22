اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1442 // موعد اختبار الفترة الأولي لإصدار الرخصة

مع قُرب موعد بداية اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1442، يتزايد البحث عن تفاصيل إجراء الاختبارات ومواعيدها، فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، عن بداية اختبار الفترة الأولي للمعلمين “اختبار التخصص”، على أن يكون يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، ويستمر لمدة ثمانية أيام متتالية، في يوم السبت الموافق 30 يناير 2021، وذلك للمعلمين والمعلمات الذين قاموا بالتسجيل للحصول على الرخصة المهنية.

الدخول عبر الرابط الإلكتروني “etec.gov.sa“.

اختبار التخصص يبدأ من 23 يناير حتي 30 يناير 2021.

اختبار التربوي العام يبدأ من 20 مارس حتي 26 مارس 2021.

يتم إعلان النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو 2021.

الرابط الإلكتروني للرخصة المهنية 1442مواعيد التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية 1442مواعيد اختبارات الرخصة المهنيةهيئة تقويم التعليم والتدريب

هي هيئة حكومي سعودية تهتم بأعمال التدريب والتقويم للتعليم في المملكة العربية السعودية، فقد تم دمج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المركز الوطني للقياس والتقويم للتعليم العالي، مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني، فتقوم هيئة التعليم والتدريب بإصدار اللوائح والمعايير المنظمة لإصدار التراخيص اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بأعلى جودة.

رسوم الحصول على الرخصة المهنية

يستطيع المعلم أو المعلمة الذي اجتاز الاختبارات المعدة للرخصة المهنية، أن يحصل على الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة لها وهي كالتالي.

مبلغ 100 ريال سعودي رسم اختبار التخصص.

مبلغ 100 ريال سعودي رسم اختبار التربوي العام.

مبلغ 100 ريال سعودي رسم إصدار الرخصة.

مبلغ 150 ريال سعودي رسوم للمراحل المتأخرة.

كما يتم دفع مبلغ 100 ريال سعودي لكل تخصص في حالة إعادة الاختبار كرة ثانية.

أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة جامعية أو من شاغلي الوظائف التعليمية. أن يكون المعلم قد حصل على درجات اجتياز اختبارات الرخصة من 50 إل 69 درجة في اختبار الكفايات. الالتزام بالمواعيد المقررة لاختبارات الرخصة والحضور في الأماكن المعدة لذلك. يجب الحصول على درجة من 70 إلى 79 في اختبارات الرخصة “التخصص، التربوي” للحصول عليها.

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شروط الحصول على الرخصة