“الضمان الإجتماعي المقطوعة” الإستعلام عن موعد صرف المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم

مما لا شك فيه أن برنامج المساعدة المقطوعة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يحظى بإهتمام بالغ من جانب الملايين من المواطنين السعوديين بالإضافة إلى الآلاف من الأسر السعودية التني تنتمى إلى الطبقة المتوسطة، وتساعد المساعدة المقطوعة هذه الأسر على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها في الفترة الحالية من رفع أسعار للسلع من خلال مساعدات مالية تنزل بشكل سنوي على الحسابات البنكية للمستفيدين بشرط أن تتوفر فيهم كافة الشروط التي وضعتها الوزارة، ونهتم في موقعنا بالكتابة عن المساعدة المقطوعة وكل أخبارها لأننا وجدنا أنها تهم قطاع كبير من زوارنا الكرام، والآن نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

ننصح كل المواطنين السعوديين الراغبين في التقديم إلى المساعدة المقطوعة والإستفادة منها أن يتأكدوا أولاً من توفر الشروط فيهم التي وضعها الوزارة، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

اولاً أن يكون عمر المواطن وقت التقدم لا يقل بأي حال عن 35 عام.

ثانياً لا يتقاضى المواطن راتب كبير.

ثالثاً لا يمتلك سجلات تجارية أو عقارات أو أراضي.

أن يكون محدود الدخل.

وكل هذا من أجل التأكد من أحقية المواطن المتقدم للدعم.

موعد صرف المقطوعة

لا نستطيع اخباركم الآن بموعد نزول المقطوعة حتى تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقعها الرسمي الموعد الرسمي فهي الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد الموعد، ولهذا ننصحكم بمتابعة مقالاتنا في الأيام القادمة وسوف نحدد لكم الموعد الرسمي فور الإعلان عنه.