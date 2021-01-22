استخراج نتائج أمن المنشات || absher.sa رابط أبشر توظيف للتسجيل والاستعلام بالرقم السري

الإعلان عن رابط استخراج نتائج أمن المنشات السعودية التي تم الإعلان عنها في سابق وقام العديد من السعوديين بالتقديم فيها، وكانت تلك الوظيفة لها عدد من الشروط التي قام كل متقدم إليها بالإقرار بصحة الشروط التي قام بكتابتها عن التسجيل، وبدا الآن البحث والاستعلام عن نتائج المسابقة عبر رابط ابشر للتوظيف بالبيانات الخاصة بالمستخدم.

وظائف الأمن الداخليشروط وظائف الأمن الداخلي (أمن المنشآت)

تم الإعلان التفصيلي عن الشروط الواجب توافرها بالعمل في الأمن الداخلي في وقت سابق، وتلخصت هذه الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم من الرجال، ولا تتوفر هذه الفئة من الوظائف للعمل النسائي. يكون المتقدم سعودي الجنسية، من اب وأم سعوديين. لابد الحصول على الشهادة المتوسطة أو الثانوية كحد أدني ويمكنه تقديم شهادة المعادلة أيضا. أن يكون له مستخرج من صحيفة جنائية حديث وأن لا يكون له سوابق بجرائم تخل بالشرف. تكون الأفضلية للشباب الذين لديهم سن مناسب ويكون الأفضلية للشهادات الأعلى. يقوم كل متقدم بتقديم الأوراق والمستندات الخاصة به كاملة على أن يتعهد بصحة كل ما تقدم منه. يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية لتقييم إمكانية الالتحاق بالعمل ولا يجوز تحديد موعد جديد في حال تم التخلف عن الموعد المقرر.

يقوم المتقدم بالانتظار لحين الإعلان عن الموعد المقرر للنتائج. يتم الدخول على رابط أبشر توظيف. يقوم باختيار ايقونة خدمات الأفراد لتفتح له صفحة جديدة من الموقع. تكون صفحة تسجيل بيانات الفرد للدخول عبر الموقع. يجد على أقصى اليمين لوحة تسجيل البيانات. يتم كتابة اسم المستخدم كاملا. يقوم المستخدم بكتابة الرقم السري. في حال لم يكن لديه رقم سري يمكن تسجيل جديد له. يتيح الموقع استعادة الرقم السري في حال فقدانه.

X إقرأ أيضاً: شروط دخول السعودية || المملكة تقرر فتح المجال الجوي لعدد من الدول بمعايير خاصة للمرور

طريقة استخراج نتائج أمن المنشآت