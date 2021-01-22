التوائم المتطابقة.. زواج وسكن وحياة وحمل و"انتظار ولادة" معا

شاركت شقيقتان توأمان تزوجتا من شقيقين توأمين متطابقين، وهما الآن حاملان في نفس الوقت، منشورا على حسابهما على موقع إنستغرام، للكشف عن جنس الطفل، بعد أشهر من إعلانهما عن أخبار سعيدة.

وتشترك بريتاني وبريانا دين، وعمرهما 33 عاما، من ولاية فرجينيا، في كل إنجاز مهم معا، ويعيشان الآن في نفس المنزل مع زوجيهما التوأمين جوش وجيريمي ساليرز، 35 عاما.

فقد أعلنت الشقيقتان لمتابعيهما، البالغ عددهم 84300، أن بريتاني وجوش يتوقعان طفلا ذكرا، بينما لا يزال جنس الطفل الآخر "غير معروف".

وعلق الزوجان على المنشور: "نحن جميعا مسرورون للغاية أن ينضم فتى صغير محبوب إلى عائلتنا.. ونحن نقوم بالعد التنازلي حتى نكتشف جنس الطفل رقم 2!"

وكانت التوأمان بريتاني وبريانا التقيتا بالتوأمين جوش وجيريمي في مهرجان للتوائم في عام 2017، وبعد علاقة رومانسية عاصفة، تقدم الرجلان بطلب يديهما، وتزوج الرباعي في توينسبورغ بولاية أوهايو في أغسطس 2018، وكانت الشقيقتان ترتديان فساتين متطابقة، وقاموا بنشر أخبار الحمل المشترك في أغسطس من العام الماضي.

وجاء في منشوراتهم: "احزروا ماذا؟؟ كلا الزوجتين حامل! نحن سعداء وممتنون لتجربة حالات الحمل في الوقت نفسه، ومشاركة هذه الأخبار معكم جميعا! لن يكون أطفالنا أبناء عمومة فحسب، بل سيكونون أشقاء وراثيين كاملين! لا نستطيع الانتظار لمقابلتهم ولقاء بعضهم البعض!"

وتبادل العشرات من المعجبين والمتابعين على إنستغرام تهنئتهم، وأشار البعض إلى أنهم يأملون أن تنتظر بريانا أيضا طفلا ذكرا، فكتب أحدهم: "أنا أصلي أن يكون لبريانا صبي أيضا حتى يكون أبناء العم متطابقين وراثيا"، فيما علق آخر: "أتمنى أن يكون ولدا أيضا. سيكونان أفضل الأصدقاء بغض النظر عن أي شيء".

غير أن متابعين آخرين أعربوا عن رغبتهم في أن يكون الطفل الآخر أنثى، فقد كتبت واحدة: "أتمنى أن تكون فتاة!! فقط حتى من أجل التغيير قليلا!! لا أطيق الانتظار لمعرفة ما لديك"!

يشار إلى أنه عندما تزوجوا في فبراير 2019، حضر حفل زفافهم 17 توأما متطابقا.

وعبرت الشقيقتان عن أملهما في الحمل والإنجاب في اليوم نفسه، لأن عدم حدوث ذلك في الوقت نفسه سيكون "شاقا" عليهما.

وقال الأزواج المتطابقون، خلال برنامج وثائقي بعنوان "زواجنا من التوائم المتطابقة" الذي تبثه قناة تي إل سي، إنهم يريدون العيش معا، وهو ما تحقق بالفعل إذ يعيشون جميعا في منزل واحد.

كما عبروا عن أملهم بتأسيس عائلة كبيرة تحت سقف واحد.

وقال جيريمي إنه يريد أن يولد طفله وطفل شقيقه في نفس اليوم بالضبط، وأضاف موضحا "نريد أن يكون لدينا توأمان، ونريد أن يولدا في نفس اليوم".

وقالت بريتاني إن أطفالهما سيكونون أشقاء جينيا، رغم أنهما سيكونون أبناء عمومة في الواقع، لكن نظرا لتطابق جينات الأزواج والزوجات، فهذا يعني أن الأطفال سيكون لهم نفس الحمض النووي.

وشددت بريانا وبريتاني على أن عدم خوض تجربة الحمل معا، وفي الوقت نفسه، سيكون أمرا "شاقا وصعبا".

وجرت العادة أن ترتدي الشقيقتان التوأمان ملابس متشابهة، ناهيك عن أنهما تعملان محاميتين في شركة المحاماة نفسها، بالإضافة إلى أنهما تتشاركان في العادات ذاتها.