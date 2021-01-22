أول "اتفاق" خارجي.. الكرملين يرحب باقتراح بايدن

أعلن الكرملين، الجمعة، أنه "يرحب" باقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن التمديد لخمس سنوات لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تنتهي مطلع فبراير.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصحفيين "لا يسعنا إلا أن نرحب بالإرادة السياسية لتمديد هذه الوثيقة"، مشيرا إلى أن "كل شيء سيكون مرتبطا بتفاصيل هذا الاقتراح".
وفي عام 2010، وقّع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، على معاهدة "ستارت" الجديدة.
وتقيد المعاهدة كل دولة بحد أقصى 1500 رأس حربية نووية منشورة، و700 صاروخ وقاذفة قنابل. وتتضمن عمليات تفتيش شاملة للتحقق من الالتزام. كما تنص على إمكانية تمديدها لخمس سنوات أخرى.
وكانت أشهر من المحادثات بين روسيا وإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن تمديد محتمل لـمعاهدة "ستارت" الجديدة، فشلت في حل خلافاتهما.
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