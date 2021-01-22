دبلوماسى أوروبى: نختبر تركيا وعليها أن تختار بين العقوبات والتعاون

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جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لمراسل "العربية"، قال الدبلوماسى الأروبى إن الاتحاد يختبر مصداقية تركيا، مشددًا على أن العقوبات ضد أنقرة قيد البحث منذ ديسمبر الماضى.
وكان رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، أبلغ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى اتصال هاتفى بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار، وخفض التصعيد مع اليونان وقبرص فى شرق المتوسط.
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