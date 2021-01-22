فرنسا: قد نضطر لعزل عام آخر بسبب سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - حذر المستشار العلمى للحكومة الفرنسية آرنو فونتانيه، اليوم الجمعة، من أن بلاده ستضطر للجوء إلى فرض عزل عام صارم، مثلما حدث فى أيرلندا وبريطانيا، إذا أخفقت فى كبح سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا المستجد.





وفى تصريحات لراديو "فرانس إنتر"، نقلتها وكالة "رويترز"، قال فونتانيه، وهو عالم أوبئة وعضو فى المجلس العلمى الذى يقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بسياسات مكافحة كوفيد-19، إن البلاد "فى وضع عصيب جدًا، بينما تعانى طواقم العاملين بالمستشفيات من الإرهاق".

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