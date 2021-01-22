بين أفضل 25 دولة.. البحرين الأولى عربيا في مكافحة الإتجار بالأشخاص

كشف تقرير للخارجية الأمريكية أن البحرين وللعام الثاني على التوالي احتلت المركز الأول عربيًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وجاءت ضمن أفضل 25 دولة في العالم بمكافحة هذه الجريمة.
وقالت السفارة الأمريكية في البحرين الخميس: "نحن ندرك العمل المهم الذي تقوم به حكومة مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص،حيث حققت البحرين للعام الثالث على التوالي الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص".
وأضافت السفارة: "نحث حكومة مملكة البحرين على الثبات في جهودها في هذه القضية المهمة".
وحصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ تقديرًا لجهوده في توطيد علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء هذا الوسام ليمثل مبعث فخر واعتزاز لمملكة البحرين وشعبها الكريم، ودليل على المكانة العالية التي يحظى بها الملك حمد بن عيسي لدى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
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