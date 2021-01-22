نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت من الخدمات الإلكترونية التي توفرها البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، حيث يمكن أجراء عملية الاستعلام عن طريق الانتقال إلى خدمة الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية في الكويت بكل سهولة ويسر، وذلك حتي يتمكن جميع المواطنين والمقيمين في الكويت إدخال الرقم المدني الخاص بكل شخص من الاستعلام إلكترونيا لمعرفة صلاحية وجاهزية البطاقة المدنية الكويتية وتاريخ تجديدها بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى فروع الجوازات ووزارة الداخلية المنتشرة للاطلاع علي كافة المعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت

يمكن الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت من خلال الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية، والتي من خلالها يمكن معرفة جاهزية البطاقة المدنية بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر الرابط أداناه.

الدخول علي رابط وزارة الداخلية الكويتية الموقع الرسمي علي محرك البحث جوجل من ثم.

الموقع الرسمي علي محرك البحث جوجل من ثم. كتابة الرقم المدني في الخانة المخصصة لذالك.

وفي الخانة التالية سنكتب رمز التحقق بشكل صحيح من ثم.

سنقوم بالضغط علي أيقونة “استعلام” من ثم.

سوف تظهر تفاصيل الخدمة الإلكترونية للتعرف صلاحية البطاقة المدنية عبر صفحة الخدمة.

كما يمكن الحصول علي العديد من المعلومات حول البطاقة المدنية لجميع المواطنين الكويتيين وغير الكويتيين عبر موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت لكي يتمكنوا من الاستفادة من خدمات اخري مثل الاستعلام عن مخالفات الإقامة في الكويت، بدون الحاجة للذهاب إلى فروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت الفرع الرئيسي.