رابط نتائج الدورة الأولى المغربية || Moutamadris.ma منصة مسار متمدرس لجميع المستويات

رابط الإعلان عن نتائج الدورة الأولى 2021 لطلاب المغرب لجميع المستويات التعليمية الثلاثة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي أعلن عنها موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة لاستخراج نتيجة الطالب إلكترونيا عبر تسجيل منصة مسار متمدرس Moutamadris.ma والموعد المقرر لاستلام التقارير والشهادات الورقية لكل طالب بالمراحل التعليمية.

دخول الطلاب عبر المنصات الإلكترونية

منصة مسار متمدرس التعليمية

هي منصة تعليمية جديدة قامت وزارة التعليم بالمملكة المغربية باستحداثها لمواكبة العلم الحديث، حيث يعتبر التعليم الإلكتروني واستخراج البيانات والنتائج بشكل إلكتروني من أحدث نظم الكشف في العصر الحديث حيث يتقلص دور الموظف في التعامل المبار مع الطالب وتدعم الاستعلام الالكتروني عن كل شيء، ويتم فيه أيضا التباعد الاجتماعي للأفراد في ظل انتشار الفيروسات والأوبئة القاتلة بالأوقات الأخيرة فتكون النظم الإلكترونية هي البديل الأفضل والآمن على بيانات الفرد وأيضا صحته، وتعتبر من أحدث النظم المعلوماتية بالعصر الحديث.

خطوات استخراج نتائج الدورة الأولى 2021

لابد من توفير جميع البيانات المطلوبة من المستعلم عبر المنصة التعليمية ليتمكن ن الدخول والاستعلام عن النتائج:

يتم أولا الدخول على رابط مسار متمدرس. يتم في الخطوة التالية كتابة اسم المستخدم. يقوم الطالب بعدها بكتابة رقم المرور الخاص به. يبدا البحث بالمنصة. يتم إدخال رقم المساء الذي حصل عليه مسبقا بالكود @ taalim.ma

يقوم الطالب بكتابة رقم المرور ثم يبدا البحث.

يتيح الموقع التسجيل للمرة الأولى حيث يقوم الطالب بكتابة بياناته ورقم الهاتف النقال على أن يتسلم رسالة على الهاتف فيها كود الدخول.

ويقوم الموقع أيضا بإتاحة استخراج كلمة المرور مرة ثانية في حال نسيانها.

يتم الدخول على رابط منصة متمدرس.

يقوم باختيار أيقونة “نسيت كلمة المرور”.

يتم إدخال رقم المسار.

يتم اتباع الخطوات جميعها وكتابة جميع البيانات ثم يبدأ البحث.

كيفية استعادة الرقم السري أو الكود