نام مبكرا واستيقظ بمنتصف الليل ليكتشف "مفاجأة العمر"

استيقظ تاجر أسترالي في منتصف الليل، ليكتشف أنه ربح 10 ملايين دولار في سحب اليانصيب، في مفاجأة صادمة حرمته النوم، إلا أنه اتخذ قرارا اعتبره الكثيرون غريبا.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التاجر الذي يقطن في مدينة بريزبن الأسترالية، الذي لم تكشف عن اسمه، أوى إلى فراشه مبكرا ليلة الخميس، ثم استيقظ في حوالي الساعة الثانية فجرا وتفقد بريده الإلكتروني، ليتلقى الصدمة المفرحة.

وفي البداية، اعتقد الرجل أنه ربح 10 آلاف دولار، قبل أن يتأكد أنه أصبح أغنى بـ10 ملايين بفضل يانصيب الـ"سوبربول" الشهيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا الأخرى، التي رفعت قيمة جائزته إلى 10 ملايين و367 ألف دولار.

وتعليقا على الفوز الثمين، قال: "في البداية اعتقدت أنني ربحت 10 آلاف دولار، ثم استوعبت أنني ربحت الجائزة الكبرى.. لم أستطع النوم بعد ذلك".

وبالرغم من الثروة الطائلة، أكد التاجر أنه اتخذ قرارا اعتبره كثيرون غريبا، إذ أوضح أنه لن يتوقف عن ذات العمل الذي يقوم به.

وقال: "أنا أعمل لحسابي، لذا لا يزال يتعين علي العمل، وسأواصل ذلك حتى بعد الجائزة.. لطالما قلت أنني إذا فزت باليانصيب، فسأواصل العمل. سأشعر بالملل بخلاف ذلك، لكن هذا فقط يزيل المخاوف المادية".

ولدى سؤاله عن أولى الخطوات التي يريد القيام بها بتلك النقود، أكد أنه يريد أن يشتري منزلا لنفسه وآخر لوالدته، لافتا إلى أنه لم يخطط بعد لأي أشياء أخرى.