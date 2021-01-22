عاجل| طائرة وزورق مفخخ.. التحالف يحبط عمليتين إرهابيتين لميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيا الحوثى تنفيذهما صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت أنباء عاجلة لقناة "العربية" منذ قليل.





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