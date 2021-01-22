أسترازينيكا إلى المغرب والبرازيل.. الهند تبدأ تصدير شحنات لقاح كورونا

وبحسب "رويترز"، يعكف معهد المصل واللقاح الهندى، أكبر منتج للقاحات فى العالم، على تصنيع لقاح ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا. وقد تلقى طلبيات من بلدان عديدة فى أنحاء العالم.
فيما أرجأت الحكومة الهندية تصدير جرعات اللقاح لحين بدء برنامج التطعيم بالداخل فى مطلع الأسبوع، وأرسلت شحنات مجانية لبلدان مجاورة منها بوتان والمالديف وبنجلادش ونيبال هذا الأسبوع.
وقال وكيل الوزارة هارش فاردان شرينجلا، إن الشحنات التجارية ستبدأ اليوم الجمعة تماشيا مع التزام رئيس الوزراء ناريندرا مودى، بتسخير قدرات الإنتاج الهندية لخدمة البشرية كافة، موضحًا أنه "سيبدأ أيضًا توريد الكميات المتعاقد عليها تجاريًا غدًا، بدءًا بالبرازيل والمغرب، ثم تعقبهما جنوب إفريقيا والسعودية".
وسجلت البرازيل ثانى أعلى حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة عالميًا بسبب الجائحة، وقد حثت الهند على توريد لقاح أسترازينيكا، واتفقت على استلام مليونى جرعة من المعهد الهندى للمصل واللقاح، واستعدت لإرسال طائرة فى الأسبوع الماضى لنقلها.
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