بمبادرة سعودية.. الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لحماية الأماكن الدينية

جدة - نرمين السيد - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع، أمس الخميس، يدعو إلى "ثقافة السلام والتسامح لحماية الأماكن الدينية" قدمته السعودية التى تخطط لتنظيم مؤتمر عالمى لدعم هذا الهدف.





وبحسب "فرانس برس"، يطلب النص من المجتمع الدولى مضاعفة جهوده لتشجيع الحوار على الصعيد العالمى، بشأن الترويج على جميع المستويات لثقافة التسامح والسلام القائمة على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

وقال السفير السعودى لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمى، إن "المواقع الدينية عبارة عن مرافق للسلام، تمثل التاريخ والنسيج الاجتماعى للأفراد"، مضيفًا أنه "من المؤلم أن نرى هذه المواقع الدينية مهددة أو مدمرة سواء كانت مساجد إسلامية أو كنائس مسيحية أو معابد يهودية أو معابد هندوسية أو للسيخ"، منددًا بأى اعتداء يطالها.

وفى قرارها ذات القيمة السياسية الكبيرة، أدانت الأمم المتحدة جميع أعمال العنف والتهديد والتدمير والإهانة أو تعريض الأماكن الدينية للخطر، كما أدانت أى عمل يهدف إلى تدمير أى موقع دينى أو تغييره بالقوة.

وقال بيان الأمم المتحدة، إن الهدف من ذلك هو المساعدة فى حشد الدعم السياسى لإجراءات تهدف إلى تعزيز خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الأماكن الدينية".

ومن المقرر أن تقيم السعودية مؤتمرًا عالميًا، يحضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وكيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والسياسيين والزعماء الدينيين والمنظمات الدينية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والأطراف المعنيين، إلا أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر بعد.

ودعمت مبادرة السعودية حوالى ثلاثين دولة، بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب وباكستان وفنزويلا، ويتضمن النص مادة تؤكد أن "حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع السلمى وحرية تكوين الجمعيات، كلها أمور مترابطة وموصولة بشكل وثيق وتُعزز بعضها بعضًا".