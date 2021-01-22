دولة أوروبية تعلق الرحلات الجوية مع الإمارات لمدة 5 أيام.. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل الدنماركية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، نظرا لشكوك حول موثوقية فحص فيروس كورونا الجديد المسبق الذي يجرى قبل الرحلات الجوية.
وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أنها حاولت التواصل مع وزارة الصحة الإماراتية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
وزعم وزير النقل الدنماركي، بيني انجلبرشت في البيان: "رأينا في الماضي تحورات قدمت من دبي ولا يمكننا تجاهل مثل هذه الشكوك.. وعليه كل الرحلات الجوية القادمة من الإمارات العربية المتحدة ستعلّق لخمسة أيام".
وأضاف انجلبرشت أن هذا الإجراء سيتم "حتى التمكن من التحقيق بالمسألة بصورة متمعنة والتأكد من أن الفحص السلبي المطلوب بالفعل فحص حقيقي يجرى بطريقة سليمة".
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