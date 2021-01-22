السودان يعتزم إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

يعتزم السودان إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل سنة 1958"، ويعمل على تفعيل اتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرًا مع إسرائيل، وفقا لمصدر سوداني رفيع المستوى.

ونقلت قناة "كان" العبرية عن المصدر قوله إن "ذلك يأتي بهدف وضع الأسس الأولى لبناء وتطوير العلاقات بين الجانبين"، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن أولويات المجلس السيادي في السودان.

وقانون مقاطعة إسرائيل سنة 1958، تحظر بنوده على السودانيين التعامل والتعاقد والاستيراد والتصدير مع إسرائيل، وتفرض عقوبات على ذلك تشمل الغرامة والمصادرة والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.