شاهد.. المرشد الإيراني ينشر صورة لترامب وهو في مرمى نيران طائرة مسيرة

نشر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، صورة لشخص يلعب الجولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو في مرمى طائرة مسيرة بدون طيار تستعد لإطلاق النار عليه.
وتوعد خامنئي في التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عبر حسابه باللغة الإيرانية، الانتقام من ترامب لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، الذي قُتل بغارة جوية نفذتها طائرات مسيرة أمريكية.
وكرر خامنئي في تغريدته تصريحاته التي أدلى بها في ديسمبر: "إن الانتقام قادم لا محالة"، مجددًا تعهده بالثأر لسليماني.
وأضاف: "سيتم معاقبة أولائك من أمروا بقتل الجنرال سليماني، وكذلك من نفذوا أمر القتل.. الانتقام مؤكد وسيحدث في الوقت المناسب".
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