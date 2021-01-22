وقالت قوات التحالف في بيان، إنه تم تدمير طائرة بدون طيار مفخخة كانت باتجاه المملكة، بالإضافة إلى تدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، وفقًا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وكانت قوات التحالف تمكنت الجمعة الماضية من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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