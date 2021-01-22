سوريا: غارات إسرائيلية على 5 مواقع فى حماة

جدة - نرمين السيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلى هجومًا على الأراضى السورية، فجر اليوم الجمعة، استهدف 5 مواقع على الأقل بمحيط مدينة حماة وبالقرب منها فى المنطقة الوسطى من سوريا، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.





ووفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، رد الجيش السورى على القصف الإسرائيلى، لافتًا إلى أن بقايا الصواريخ الدفاعية تسببت بمقتل عائلة مكونة من 4 أفراد، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين. وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر عسكرى سورى، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجرًا لصواريخ إسرائيلية "وأسقطت معظمها".

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