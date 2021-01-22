بذريعة مكافحة الإرهاب.. أردوغان يهدد بشن هجوم عسكري على دولة عربية

في انتهاك واضح لسيادة الدول المجاورة لتركيا، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بشن عملية عسكرية في شمال العراق لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا جماعة إرهابية.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، إن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج من وصفهم بـ إرهابيي منظمة بي كا كا من قضاء سنجار شمالي العراق.
وأضاف أردوغان: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من سنجار.
ويقود أردوغان عمليات عسكرية واسعة داخل تركيا وخارجها في سوريا والعراق، لتصفية الأكراد، الذين يخوضون صراعًا مسلحًا مع أردوغان، منذ إقصائهم من الحياة السياسية في تركيا وتصنيف حزبهم السياسي منظمة إرهابية.
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