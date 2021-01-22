الصحة البحرينية: انتشار فيروس كورونا بين 51 موظفا في إحدى الشركات

دعت وزارة الصحة البحرينية كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الحذر للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات والاحترازات الوقائية الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا" والجهات المعنية، وأهمها الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات في كل الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات وتعقيم اليدين، بالإضافة إلى أخذ التطعيم للمساهمة في القضاء على هذه الجائحة، وذلك سعيًا نحو تحقيق السلامة وحفاظًا على صحة الجميع.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أنها رصدت انتشار لفيروس كورونا في احدى الشركات وذلك بسبب عدم تطبيقها للتدابير الوقائية والتهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتةً إلى أنه عند زيارتها للشركة تبيّن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقر العمل؛ وعدم تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والتعليمات الصادرة في هذا الشأن لمنع انتشار الفيروس ما أدى إلى انتشار الفيروس بين 51 موظفًا يعملون في الشركة.

كما قامت وزارة الصحة بإجراء زيارات ميدانية إلى الشركة من قِبل أخصائيي الصحة العامة لعمل اللازم من إجراء الفحوصات والتفتيش وحث المسؤولين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة للحد من انتشار الفيروس، وتم خلال الزيارة رصد عدد من المخالفات واتخاذ اللازم بخصوصها.

وناشدت وزارة الصحة الجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة، لأن تهاون واستهتار فرد واحد يسبب انتشارًا للفيروس في المجتمع، ما يشكل خطرًا على الجميع خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتةً إلى أن الحذر لتفادي خطر الإصابة بالفيروس وانتشاره بين المجتمع البحريني يُعتبر مسؤولية وطنية ينبغي على الجميع تحملها حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.