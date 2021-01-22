الوليد للانسانية تسجيل مستفيد في برنامج الإسكان أو السيارات الشروط

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تعتبر من أهم المؤسسات التي تقدم الدعم إلى المواطنين، وقد أنشأها الأمير/ الوليد بن طلال، لصالح المواطنين في المملكة العربية السعودية، من أجل تحمل النفقات، وتحمل الأعباء التي يمرون بها مثل التقديم على الديوان الملكي الذي يحقق رؤية المملكة 2030، والذي يتم التقديم عليه من خلال نموذج طلب مساعدة مالية وسوف نتعرف على الوليد للانسانية تسجيل إلى جانب شروط الوليد للإنسانية لصالح المواطنين.

شروط مساعدة الوليد بن طلال

يسأل الكثير كيف أحصل على مساعدة مالية من الوليد بن طلال والإجابة على هذا الاستفسار ظهرت من خلال موقع المؤسسة، فقد انحصرت الشروط في:

ألا يكون قد المتقدم يزيد عن 3000 ريال سعودي.

ألا يكون لديه مسكن بالفعل خاص به.

أن تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم على البرنامج السكني.

ألا يقوم بالانتفاع بالوحدة السكنية سواء بالبيع أو التأجير لشخص آخر.

أن تكون هذه هي المرحلة الأولى للتقديم للحصول على السيارة.

ألا يكون دخل المتقدم يزيد عن 3000 ريال سعودي في الشهر.

ألا يكون لدى المستفيد سيارة فعليًا مسجلة باسمه.

أن يتم الدخول إلى مؤسسة الوليد للإنسانية

النقر على تبويب تسجيل جديد.

ثم كتابة الاسم الرباعي ورقم الهوية.

كتابة البريد الإلكتروني والتأكيد عليه ثم كتابة رقم الجوال.

كتابة كلمة المرور والتأكيد عليها.

ثم النقر على تبويب تسجيل.

شروط الاستفادة من برنامج الإسكانشروط برنامج السياراتالوليد للانسانية تسجيلمتابعة الطلب من مؤسسة الوليد للإنسانية

ويمكن تسجيل الدخول فيما بعد من أجل متابعة الطلب، كما أشار الموقع إلى أن المستفيدين من دعم المؤسسة يتم التواصل معهم عقب البت في طلباتهم، والتأكد من صحة البيانات والأوراق المرفقة في الطلب.

وعند التسجيل في الوليد للإنسانية وعقب الاستفادة من دعم السكن أو دعم السيارة المقدم من خلال الأمير الوليد بن طلال هناك لائحة يُطلق عليها لائحة المستفيدين يظهر بها كافة الأسماء التي تمكنت حتى الآن من الاستفادة من الدعم السكني أو دعم السيارة إذا كانت الشروط قد انطبقت عليهم فعليًا وهي شروط مساعدة الوليد بن طلال 1442.