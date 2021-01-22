درجة الحرارة داخل السعودية اليوم وفي الرياض ومناطق آخري داخل السعودية

درجة الحرارة اليوم داخل المملكة العربية السعودية وفي الرياض ومناطق أخري عديده في السعودية نتعرف عليها اليوم وما هي حالة الطقس اليوم والتي وصلت اليوم درجة الحرارة إلي 3 تحت الصفر مما تسبب في تجمد المياه في بعض مناطق المملكة منها القريات وأيضاً رفحاء كما تم النشر فيما يخص طقس اليوم والتي تم التصريح عنها من خلال المتحدث الرسمي الخاص بهيئة الأرصاد وهو السيد أستاذ المناخ في جامعة القصيم السيد الدكتور عبد الله المسند وفيما يخص توقعات الطقس علي مدار اليوم وعلي مدار الأيام القادمة داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف علي درجة الحرارة في الرياض اليوم في السعودية ومناطق أخري عديدة في المملكة وأيضاً درجة الحرارة الآن التي صرح بها المسئول والتي وصلت إلي 3 تحت الصفر .

درجة الحرارة ما هي في السعودية اليوم وتوقعات الطقس الحالي لهذا اليوم :-

البيانات التي تم التصريح عنها فيما يخص طقس اليوم الصغري داخل المملكة العربية السعودية والتي تم تسجيلها من هيئة الأرصاد في مناطق عديدة داخل السعودية والتي ظهر من خلال تسجيل درجة الحرارة الآن بمستويات متدنية من الحرارة تصل لبرودة شديده جداً والتي وصلت في بعض المناطق بالمملكة إلي ما دون الصفر في أربعة مدن سعودية .

درجة الحرارة اليوم في منطقة طريف داخل المملكة العربية السعودية :-

سجلت اليوم مدينة طريف وهي من المدن التي سجلت درجة الحرارة المتدنية من ضمن مناطق عديدة في السعودية وكان طقس اليوم بها وصل إلي ثلاثة درجات مئوية تحت الصفر أما في مدينة القريات في السعودية فكانت الأرصاد قد سجلت في المدينة حالة الطقس اليوم بها 1.4 درجة مئوية تحت الصفر أما في مدينة رفحاء فكانت توقعات الطقس التي تم توقعها وكانت فيها الدرجة وصلت إلي 1.3 درجة مئوية تحت الصفر أما في مدينة عرعر فكانت درجة الحرارة الآن بها وصلت إلي درجة واحدة تحت الصفر مما تسبب في حالة برودة شديدة في حالة الطقس اليوم .

توقعات الطقس التي تم إعلانها فيما سيتسبب في الرؤية وهل هناك غبار سيكون في الجو :-

حالة الطقس اليوم التي تم أعلانها كما تم أعلانها من قبل المركز الوطني لهيئة الأرصاد في التقرير الذي صدر اليوم بأنه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية والتي سوف تتسبب في أثارة الأتربة وأيضاً الغبار و طقس اليوم الذي سوف يؤدي إلي أنعدام في الرؤية علي بعض المناطق في السعودية ومنها منطقة نجران وأيضاً مناطق عديدة ، توقعات الطقس في الرياض التي تأثرت أيضا ً ، والغبار الذي سيكون في محافظات السعودية وهي بدر الجنوب ، ثار ، حبونا ، خباش ، شروره ، يدمه في طقس اليوم .

التوقعات اليوم داخل طريف سجلت 3 درجات تحت الصفر . طقس اليوم داخل مدينة رافهه سجلت 1.3 درجات تحت الصفر . الأرصاد أعلنت اليوم عن طقس مدينة عرعر سجلت 1 درجة تحت الصفر . توقعات الطقس التي تخص مدينة الجوف والتي حدثت سجلت 0.9 درجة . الدرجة الآن في تبوك سجلت 1.1 درجة وهي الدرجة الصغري . حالة الطقس اليوم كانت في مدينة القصيم سجلت 3 درجات وهي الدرجة الصغري . طقس اليوم كان في مدينة وادي الدواسر سجلت 8 درجات وهي الدرجة الصغري . الأرصاد سجلت الدرجة التي تخص مدينة أبها سجلت 8 درجات وهي الصغري . توقعات الطقس التي كانت داخل مدينة الطايف سجلت 9 درجات مئوية . الأرصاد الآن داخل مدينة نجران كانت 9.3 درجة مئوية .

حالة الطقس اليوم فيما يخص مناطق عديدة في المملكة العربية السعودية :-

درجة الحرارة التي تم أعلانها من قيل هيئة الأرصاد التي تخص بعض المدن والمحافظات داخل المملكة العربية السعودية وهناك أيضاً بعض المناطق داخل المملكة التي سجلت درجة حرارة متدنية تصل إلي ما تحت الصفر و توقعات الطقس في الأيام المقبلة سوف يتم أعلانها عبر النشرات الجوية وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة كما سوف يتم أعلان طقس اليوم في السعودية وجميع المحافظات والمدن داخلها .