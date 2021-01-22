تردد القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 وجدول مباريات اليوم كرة اليد حسب توقيت القاهرة

تردد القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 ، نتعرف عليها من خلال هذا المقال حيث تُقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة والتي تنطلق خلالها مباراة مصر وبيلاروسيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، ولعلماً أن مصر تستضيف فعاليات ومنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها السابعة والعشرين وذلك خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، ونعلم جيداً أن هناك العديد من متابعي لعبة كرة اليد يرغبون في معرفة والحصول على تردد القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 وبالتحديد تردد قناة أون تايم سبورت 3 المفتوحة الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 عبر النايل سات لمتابعة مباريات المونديال، لذلك نختص بتقديم تردد القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021.

تردد القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021

تردد القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 ، من المعروف أنه تُشارك عدد 32 دولة في بطولة كأس العالم لكرة اليد النسخة السابعة والعشرين، كما أن منافسات البطولة الكبيرة تُقام بدون حضور جماهير بسبب تفشي وباء كورونا المستجد ضمن الاحتياطات والتدابير الاحترازية حرصاً على الجميع.

وسيكون موعد مباراة مصر وبيلاروسيا اليوم الجمعة 22-1-2021 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنطلق مباراة مصر وبيلاروسيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021

ومحبي ومتابعي منافسات بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021 ستكون القناة المفتوحة الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 هي قناة تابعة لمجموعة قنوات ON E المشهورة التي يملكها رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة ونتعرف معكم على تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021، علماً أنها القناة العربية الوحيدة التي تمتلك حقوق نقل مجريات مباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 من بين أربعة عشر قناة تليفزيونية.

القمر نايل سات التردد 12303 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

تردد قناة اون تايم سبورت on time sport 3 الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021

وبعد أن قدمنا تردد القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 ، ورصدنا تردد قناة اون تايم سبورت on time sport 3 المفتوحة الناقلة لكاس العالم لكرة اليد، نتعرف معكم على جدول مباريات اليوم كاس العالم لكرة اليد 2021.

مقدونيا وروسيا في تمام الساعة 4.30 عصرًا بصالة استاد القاهرة.

موعد مباراة المغرب وكوريا الجنوبية اليوم في تمام الساعة 4.30 عصرًا بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباراة سويسرا والبرتغال في تمام الساعة 4.30 عصرًا بصالة الدكتور حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

موعد مباراة مصر وبيلا روسيا اليوم في تمام الساعة 7 مساء بصالة استاد القاهرة.

مباراة فرنسا وآيسلندا في تمام الساعة 7 مساء بصالة الدكتور حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

النمسا وتشيلي في تمام الساعة 7 مساء بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد مباراة النرويج والجزائر اليوم في تمام الساعة 9.30 مساء بصالة الدكتور حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

مباراة سلوفينيا والسويد في تمام الساعة 9.30 مساء بصالة استاد القاهرة.

جدول مباريات اليوم كاس العالم لكرة اليد 2021

والجدير بالذكر أن مباراة مصر وروسيا الماضية انتهت بنتيجة فوز المنتخب المصري لكرة اليد 28-23 ، واكتسب المنتخب المصري من خلال هذا الفوز النقاط المستحقة، هذا وسنتابع معكم مجريات مباريات اليوم كاس العالم لكرة اليد 2021 وذلك من خلال تقارير متتالية.