أعلن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، النقيب محمد بن خالد النجيدي، يوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات.
وأوضح النقيب النيجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرت محاولة التهريب عبر ميناء جدة، لكنها أحبطت بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم ثمانية متهمين، بينهم ستة مقيمين ومواطنان.
وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
ودعا الجميع إلى التواصل على الهاتف للإبلاغ عن الأشخاص الذين يتورطون في نشاط في مجال المخدرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في شحنة عنب.. السعودية تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.