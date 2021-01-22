استفزازات أنقرة مستمرة.. أردوغان يهدد بقصف شمال العراق

جدة - نرمين السيد - قصفت مقاتلات تركية مواقع فى منطقة حاج عمران العراقية وسط استمرار استفزازات أنقرة وانتهاك السيادة العراقية، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وبحسب القناة، يأتى القصف التركى على الأراضى العراقية تزامنًا مع تهديدات أطلقها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد على شمال العراق. وكانت تقارير إعلامية فرنسية حذرت قبل أيام من أن أردوغان بات يرى فى العراق محطته الاستعمارية المقبلة، وأشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إلى خطط الرئيس التركى عام 2021 وأطماعه فى العراق.

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