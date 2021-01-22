إيران: نرفض التفاوض حول الاتفاق النووى مجددا

جدة - نرمين السيد - شدد محمود واعظى، رئيس مكتب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، على أنه لن تكون هناك مفاوضات أخرى فيما يتعلق بالاتفاق النووى لبلاده، قائلاً: "أجرينا مفاوضات بهذا الشأن ولن نكررها".





وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حول بدء ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، قال واعظى: "نأمل من الحكومة الحالية الأمريكية ألا تتصرف مثل الإدارة السابقة لأن سلوك إدارة دونالد ترامب تسبب فى كراهية الشعب الإيرانى لهم اكثر فأكثر".

وأضاف: "لا علاقة لنا بما يجرى فى الولايات المتحدة، لكن ما يشغلنا بشأن الاتفاق النووى هو أن الأمر يعتمد على أفعالهم والتزاماتهم. وإذا أوفوا بالتزاماتهم، سيتغير الوضع".

وقال رئيس روحانى، إن "الاتفاق النووى تم التفاوض عليه مرة، ولن يكون لدينا مفاوضات أخرى، سواء كانوا يريدون العودة إلى الاتفاق أم لا فهو قرارهم الخاص، لكن من المهم بالنسبة لنا رفع العقوبات عن الشعب الإيرانى".