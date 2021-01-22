الأمم المتحدة: مقتل 12 سوريا وعراقيا فى مخيم الهول

جدة - نرمين السيد - كشفت منظمة الأمم المتحدة عن تلقيها تقارير، اليوم الجمعة، تؤكد مقتل 12 سوريًا وعراقيًا خلال النصف الأول من يناير بمخيم الهول للاجئين، والذى يديره الأكراد فى شمال شرق سوريا، ويضم نازحين وأسر مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الجمعة: "نناشد السلطات المسؤولة عن الأمن فى هذا المخيم ضمان سلامة السكان، وأيضاً موظفى الإغاثة"، محذرًا من أن "كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن". وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن مخيم الهول، الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية، يؤوى فى داخله نحو 62 ألفًا من دول مختلفة.

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