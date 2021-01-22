أعلن مسئولون أمنيون في أفغانستان، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة شخصين أخرين إثر وقوع انفجارين منفصلين بالعاصمة "كابول".
وقال مصدر أمني - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم /الجمعة/ - إن الحادث الأول وقع مساء أمس /الخميس/ إثر انفجار عبوة ناسفة بمحيط منطقة "كوت إي سانجي" الواقعة بالمنطقة الخامسة التابعة للشرطة، وأسفر عن مقتل جنديين اثنين، فيما وقع الانفجار الثاني بالمنطقة السادسة التابعة للشرطة وأسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين أخرين،حيث كان يستهدف سيارة تابعة للشرطة.
وحمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان حركة "طالبان" الإرهابية مسئولية ارتكاب الانفجارين.
ولم ترد الحركة الإرهابية على تصريحات عريان حتى الآن.
يذكر أن حركة طالبان الإرهابية عادة ما تشن هجمات تستهدف منشآت تابعة للحكومة والجيش الأفغاني، على الرغم من جولة المفاوضات الحالية مع الحكومة للتوصل لحل سلمي وإنهاء الصراعات بين الجانبين التي دامت لأكثر من 18 عامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.