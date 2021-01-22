أخبار اليمن : كيف يُضعف الشاي الأسود نشاط كورونا؟

كيف يُضعف الشاي الأسود نشاط كورونا؟
كشف دراسة حديثة أجراها علماء يابانيون فعالية الشاي الأسود في إضعاف نشاط فيروس كورونا في لعاب الشخص المصاب لمدة دقيقتين.
وأكد علماء من جامعة كيوتو الطبية أن تناول رشفة من الشاي الأسود دون تسرع يساهم في إبطال مفعول فيروس كورونا في اللعاب لمدة دقيقتين.
ووفقًا للخبراء، فإن مادة العفص الموجودة في الشاي الأسود يوقف نشاط فيروس كورونا، وكلما كان تركيز الشاي أقوى، زاد احتواؤه على مادة العفص، وبالتالي يزاد تأثير تثبيط الفيروس.
ومن جانبه علق على هذه الدراسة رئيس قسم تكنولوجيا معالجة الحبوب والمخابز إيغور نيكيتين: "من الأسهل وضع القناع ومع ذلك فإن الشاي يمكن تناوله بأي كمية لذلك يمكن لمحبي الشاي أن يقللوا من احتمالية العدوى بتلك الطريقة"،بحسب "سبوتنيك".
ومع ذلك، أكد العلماء الروس، حقيقة أن الشاي الأسود يثبط نشاط الفيروس ولكنه لا يكفي للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
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