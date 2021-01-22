أخبار اليمن : خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على صعدة ومأرب

دوت الخليج -

خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على صعدة ومأرب

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على صعدة ومأرباستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 179 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 27 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 159 صاروخ وقذيفة و123 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. ومن بين الخروقات أربع غارات للطيران التجسسي على الجبلية وتحليق ثلاث طائرات حربية في أجواء الجبلية و20 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجبلية والجاح . وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بسبعة صواريخ كاتيوشا وست قذائف مدفعية شمال ووسط الجاح بمديرية بيت الفقية. وذكر المصدر أن ممتلكات المواطنين تضررت جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة بني خولي بمديرية منبه في محافظة صعدة. وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب.

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