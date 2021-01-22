أخبار اليمن : موجة غبار حادة.. الأرصاد يحذر سكان 13 محاقظة

موجة غبار حادة.. الأرصاد يحذر سكان 13 محاقظةأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة والغبار واسع الانتشار المصاحب للكتلة الهوائية.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وشرق المحويت.

فيما ستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، غرب الجوف وغرب مأرب، وكذلك على المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى استمرار تاثير الغبار واسع الانتشار على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وشرق صعدة وصولاً إلى المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية والوسطى لمحافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، البيضاء وإب وأجزاء من المرتفعات الجنوبية.

وذكر أن الرياح النشطة ستستمر على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى وقد تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من تأثيرات الأجواء شديدة البرودة، داعياً المزارعين في المحافظات الجبلية إلى الحفاظ على محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد الشديدة.

كما حذر المواطنين في المحافظات المتأثرة بموجة الغبار وخاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية، مهيباً بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار.

ونبه المركز مرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أجزاء من غرب بحر العرب وحول أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت ثلاث درجات في ذمار، و 3:8 في صنعاء، 5 في عمران، 6.5 في السدة، 7.6 في حجة، 8.5 في المحويت، 9 درجات في إب .