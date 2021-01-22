أخبار اليمن : طيران العدوان يدمر شبكة الاتصالات في صفراء صعدة

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طيران العدوان يدمر شبكة الاتصالات في صفراء صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة. طيران العدوان يدمر شبكة الاتصالات في صفراء صعدةشن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، ما أدى إلى تدميرها. وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارة على جبل العبلاء في محيط مدينة صعدة وغارة على منطقة نشور في مديرية الصفراء في ظل تحليق مستمر.

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