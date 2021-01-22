مبلغ نقدي لكل مريض بكورونا في بريطانيا!قال وزير البيئة البريطاني اليوم الجمعة إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن خطط لتقديم مبلغ نقدي لكل من تثبت إصابته بكوفيد-19، وذلك بعدما نشرت صحف أنباء عن احتمال تقديم 500 جنيه استرليني (683.75 دولار) لتشجيع الناس على عمل الاختبار.

وكانت صحف قد قالت إن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة في إنجلترا بعدما أشارت دراسات مسحية إلى أن بعض من تظهر عليهم الأعراض يمتنعون عن إجراء الاختبار المطلوب لأن محدودي الدخل لا يريدون الخضوع لعزل ذاتي أو الخروج من العمل إن تأكدت إصابتهم.

وفي الوقت الحالي، يتلقى البعض 500 جنيه استرليني إذا طُلب منهم الخضوع لعزل ذاتي. غير أن وثيقة رسمية اطلعت عليها صحيفة الغارديان وغيرها تشير إلى أن الوزراء يبحثون تطبيق هذا القرار على كل من تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وذكرت الجارديان أن هذا سيكلف الحكومة 453 مليون جنيه استرليني أسبوعيا، وهو ما يزيد 12 ضعفا عما تتكبده حاليا.

وقال وزير البيئة جورج يوستس "لن أعلق على هذه الوثيقة تحديدا لكننا نبحث المسألة طوال الوقت... لم تُتخذ قرارات بهذا الصدد، لكننا في موقف تتغير فيه أحداث الجائحة سريعا".

وردا على تكهنات بأن البلاد يمكن أن تمنع تماما رحلات الوصول بعدما شددت في الآونة الأخيرة من شروط القدوم إليها بهدف احتواء المرض، قال الوزير إن حدود بريطانيا ما زالت مفتوحة حتى الآن.

وأضاف اليوم الجمعة "من الصواب أن نتوخى الحذر إزاء السفر، لكننا لا نعتقد أن من الصواب في الوقت الراهن أن نوقف الأمر كليا ونغلق الحدود".

وشهدت بريطانيا زيادة في عدد الحالات في أواخر العام الماضي وبخاصة مع ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس مما أثقل كاهل الخدمات الطبية.

وسجلت البلاد أمس الخميس 37892 إصابة جديدة و1290 وفاة.

وتمنع إجراءات العزل الحالية في بريطانيا معظم الرحلات الدولية، في حين بدأ تطبيق قواعد جديدة يوم الاثنين الماضي تتطلب اختبارا سلبيا قبل المغادرة إضافة إلى فترة عزل عند الوصول.

وكالات