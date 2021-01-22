الأمم المتحدة: 2 مليون نازح فى منطقة الساحل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، دعا مكتب المفوض السامى لشؤون اللاجئين فى بيان، إلى إنهاء العنف المستمر فى منطقة الساحل الذى أدى إلى نزوح أكثر من مليونى شخص داخل حدود بلادهم لأول مرة.

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