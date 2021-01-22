أمر ملح .. أول طلب عربي من الرئيس الأمريكي جو بايدن

وجه البطريرك السوري مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكسي رسالة عاجلة الي الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تستهدف شعبها في لقمة عيشه وتفاقم معاناته في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونصت الرسالة قائلة : ان الإلغاء الفوري لهذه الاجراءات أصبح أمرًا ملحًا في ظل تفشي جائحة كورونا وتزامنها مع الاوضاع الصعبة والتداعيات التي خلفتها هذه الإجراءات غير الشرعية ولا سيما على قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية.

واشارت الرسالة الي أن الإجراءات القسرية ضد سورية كانت السبب بالظروف القاسية التي يعيشها السوريون وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا عن طريق حرمانهم من الحصول على المساعدات الصحية والإنسانية.

وأوضحت الرسالة ان هذا الشكل من الإجراءات العقابية اللاقانونية بحق المدنيين يفاقم معاناة الشعب السوري بشكل غير مسبوق.

كما دعت الرسالة واشنطن إلى الكف عن استخدام هذه الإجراءات الاحادية بهدف تحقيق مصالحها على حساب الشعوب ولا سيما عبر العقوبات الجائرة المفروضة على سورية والتي كانت من أسباب تهجير الكثيرين.

وبينت الرسالة أن ملايين السوريين يعانون ضغوطات شديدة ناجمة عن الضرر الكبير الذي تعرض له نظام الرعاية الصحية خلال سنوات الازمة مجددة التأكيد على أن الإجراءات القسرية المفروضة من الولايات المتحدة تفاقم معاناة الشعب السوري.