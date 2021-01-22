سوريا.. الأحد القادم بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس

اعلنت وزارة التربية السورية عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي الأحد القادم 24 يناير بحسب ماذكرته صحيفة الوطن السورية.

وأفادت الوزارة بأنه تم إنجاز جميع الاستعدادات لانطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

وفي سياق متصل فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلي السوري للتعليم التقني في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

ويشار الي كان قد تم تأجيل الامتحانات بسبب قرار مجلس الوزراء السوري بشأن تعطيل الجهات العامة بمناسبة أعياد الميلاد و رأس السنة الميلادية.

وذكر المجلس ان الامتحانات تبدا الأحد الـ 24 من يناير الجاري وتنتهي الثلاثاء الثاني من فبراير القادم .

وتهدف المعاهد التقنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقنيات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة بحسب ما أشارت وكالة الأنباء السورية سانا