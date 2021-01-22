جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أسقط طائرة مسيرة (درون) عندما كانت تحلق بالقرب من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وحسب بيان المتحدث العسكري، فإن "قوات الجيش رصدت طائرة مسيرة تعبر من الأراضي اللبنانية وأسقطوها، وتابعت القوات الطائرة المسيرة طوال مدة الحدث".

واعتبر البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل من أجل منع خرق سيادة إسرائيل"، حسب قوله.

وفي يوليو الماضي، زعم جيش الاحتلال سيطرته على طائرة مُسيرة استخدمتها فرقة أناشيد لبنانية لتسجيل مقطع في موقع قرب المناطق الحدودية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية وأكده الاحتلال.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال سيطرت إلكترونيا على الطائرة وسحبتها مسافة 3 كيلومترات.

وادعى جيش الاحتلال في بيان مقتضب صدر عنه حينها، أن قواته رصدت "طائرة مُسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان الى المجال الجوي الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "تابعت" الطائرة و"تعاملت معها من خلال وسائل مختلفة".