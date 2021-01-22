نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بومبيو يعلن بدء العد التنازلي للانتخابات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، عدا تنازليا للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد يوم واحد فقط من خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض وتنصيب جو بايدن رئيسا.

وغرد بومبيو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يوم أمس الخميس، وكتب: "1384 يوما"، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".

وبومبيو الذي يعتبر مرشحا محتملا للرئاسة عام 2024، تعرض لانتقادات عديدة لاستخدامه منصبه السابق وبرنامجه كأكبر دبلوماسي أمريكي للإدلاء ببيانات سياسية صريحة.

وفي بيانه الختامي كوزير للخارجية، انتقد التعددية الثقافية باعتبارها مناقضة للقيم الأمريكية.

وبعد فترة وجيزة من إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، قال بومبيو للصحافة إن وزارة الخارجية تعتزم بدء "انتقال سلس إلى إدارة ترامب ثانية".